Bank Mandiri dan Jaringan Prima Gelar UMKM Merah Putih 2023

JAKARTA - Bank Mandiri secara konsisten terus memperluas kolaborasi untuk mendukung perkembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar dapat memberikan nilai tambah dan mampu bersaing di pasar.

Berkolaborasi dengan PT Rintis Sejahtera (Jaringan Prima), Bank Mandiri kembali menggelar program UMKM Merah Putih 2023 bertajuk “Accelerate Growth Through Digital Innovation” yang berfokus pada peningkatan kemampuan adaptasi serta perkembangan bisnis terhadap ekosistem digital.

Senior Executive Vice President Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso menjelaskan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari event serupa tahun lalu, dan akan berlangsung pada 14-17 November 2023.

“Rangkaian acara UMKM Merah Putih merupakan wadah bagi para pelaku UMKM agar terus berkembang dan bertransformasi. Inisiatif ini juga selaras dengan program Pemerintah yang aktif untuk menyukseskan UMKM naik kelas dan Go Digital,” ujarnya dalam seremoni pembukaan di Jakarta, Selasa (14/11).

Hadir kesempatan tersebut, antara lain Staf Khusus III Kementerian BUMN Arya Sinulingga dan Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi UKM Siti Azizah didampingi Penasihat Utama IIKBM Henny Darmawan bersama Advisor Marketing PT Rintis Sejahtera Hariyanto Djumali.

“Saat ini, tren belanja masyarakat sudah beralih dari offline ke online. Para pelaku UMKM harus bisa menyesuaikan diri dengan tren baru ini agar bisa menjual produk unggulan mereka ke lebih banyak orang,” katanya.