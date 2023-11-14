Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Bank Mandiri dan Jaringan Prima Gelar UMKM Merah Putih 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |20:29 WIB
Bank Mandiri dan Jaringan Prima Gelar UMKM Merah Putih 2023
Bank Mandiri dan Jaringan Prima gelar UMKM Merah Putih 2023. (Foto: dok Bank Mandiri)
A
A
A

JAKARTA - Bank Mandiri secara konsisten terus memperluas kolaborasi untuk mendukung perkembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar dapat memberikan nilai tambah dan mampu bersaing di pasar.

Berkolaborasi dengan PT Rintis Sejahtera (Jaringan Prima), Bank Mandiri kembali menggelar program UMKM Merah Putih 2023 bertajuk “Accelerate Growth Through Digital Innovation” yang berfokus pada peningkatan kemampuan adaptasi serta perkembangan bisnis terhadap ekosistem digital.

Senior Executive Vice President Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Josephus K. Triprakoso menjelaskan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari event serupa tahun lalu, dan akan berlangsung pada 14-17 November 2023.

“Rangkaian acara UMKM Merah Putih merupakan wadah bagi para pelaku UMKM agar terus berkembang dan bertransformasi. Inisiatif ini juga selaras dengan program Pemerintah yang aktif untuk menyukseskan UMKM naik kelas dan Go Digital,” ujarnya dalam seremoni pembukaan di Jakarta, Selasa (14/11).

Hadir kesempatan tersebut, antara lain Staf Khusus III Kementerian BUMN Arya Sinulingga dan Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi UKM Siti Azizah didampingi Penasihat Utama IIKBM Henny Darmawan bersama Advisor Marketing PT Rintis Sejahtera Hariyanto Djumali.

“Saat ini, tren belanja masyarakat sudah beralih dari offline ke online. Para pelaku UMKM harus bisa menyesuaikan diri dengan tren baru ini agar bisa menjual produk unggulan mereka ke lebih banyak orang,” katanya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/12/3186354//miharu_julie-yar6_large.jpg
Berawal dari Blog Kecil, Ini Perjalanan Miharu Julie sampai Aktif di TikTok dan Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/2/3186359//olahraga_di_rumah-u1LD_large.jpg
10 Olahraga untuk Diri Sendiri yang Bisa Dilakukan di Rumah dan Outdoor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186278//pelindo_regional_2_menyelenggarakan_legal_conference_2025_di_novotel_bogor-CraM_large.jpeg
Legal Conference 2025: Kolaborasi Pelindo dan Kejaksaan untuk Penguatan Tata Kelola Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186275//pengusaha-hJz4_large.jpg
Syarat Jadi Negara Maju Belum Tercapai, Rasio Wirausaha RI Baru 3,2 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/11/3186272//ilustrasi_belanja_online-oyUe_large.jpg
Belanja Akhir Tahun Lebih Spesial dan Berwarna bersama ShopeeVIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/455/3186253//mendag-ZhKJ_large.png
Mendag Minta UMKM Aktif Jualan Online: Minim Modal Tanpa Perlu Sewa Toko
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement