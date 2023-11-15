Simak Rekomendasi Saham Hari Ini Jelang Rilis Data Neraca Dagang

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini masih akan cenderung bergerak dalam fase konsolidasi wajar pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini berada di kisaran 6.747 - 6.898.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, pola gerak IHSG saat ini masih menunjukkan betah berada dalam rentang konsolidasi wajar dengan potensi kenaikan terbatas yang masih terlihat.

"Sedangkan jelang rilis data perekonomian neraca perdagangan esok hari disinyalir masih akan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi stabil dan terkendali yang diharapkan dapat memberikan sentimen positif terhadap pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang,” tulis William dalam risetnya, Rabu (15/11/2023).

Menurut William, jika terjadi koreksi wajar maka dapat dimanfaatkan para investor sebagai peluang untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka menengah.

Sebelumnya, IHSG pada sesi terakhir perdagangan hari ini ditutup di zona hijau. IHSG ditutup menguat 23,74 poin atau 0,35% ke level 6.862,05.

Pada penutupan perdagangan, Selasa (14/11/2022), terdapat 285 saham menguat, 233 saham melemah dan 234 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp6,8 triliun dari 17,3 miliar saham yang diperdagangkan.