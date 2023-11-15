Jelang Konser Coldplay Malam Ini, Penumpang Kereta Api Meningkat

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat terjadi peningkatan volume penumpang di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, menjelang konser Coldplay pada Rabu (15/11/2023).

Diketahui pada periode 14 - 15 November 2023 terdapat 15.687 penumpang KA Jarak Jauh yang tiba di Stasiun Gambir, meningkat 30% dibanding periode pekan lalu 7 - 8 November 2023 sebanyak 12.033 penumpang.

BACA JUGA:

“Kami berkomitmen untuk terus melayani pelanggan yang menggunakan kereta api untuk berbagai keperluan, salah satunya untuk menyaksikan konser Coldplay tersebut. Diharapkan masyarakat terus menggunakan kereta api sebagai transportasi massal yang aman, nyaman, dan bebas macet serta tepat waktu,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resmi, Rabu (15/11/2023).

Adapun pengunjung konser tersebut juga dapat menggunakan commuter line untuk menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno (tempat berlangsungnya konser). Setidaknya ada 3 stasiun commuter line terdekat, yakni Stasiun Palmerah, Stasiun Karet, dan Stasiun Sudirman.

BACA JUGA:

Sementara itu, KAI mencatat bahwa tiket kereta api untuk periode libur Natal dan Tahun Baru masih tersedia.