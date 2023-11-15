Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Konflik Israel-Palestina Tak Pengaruhi Kinerja Ekspor Impor Indonesia

Arfiah , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |18:00 WIB
Konflik Israel-Palestina Tak Pengaruhi Kinerja Ekspor Impor Indonesia
Konflik Perang Israel-Palestina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini menyatakan konflik Israel-Palestina yang tengah terjadi tidak berdampak signifikan terhadap perdagangan Indonesia.

Hal itu lantaran porsi ekspor dan impor barang baik Israel dan Palestina dengan Indonesia sangat kecil.

"Dapat disimpulkan bahwa kondisi politik di kedua negara tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia," kata Pudji dikutip Antara, Rabu (15/11/2023).

Dalam catatan BPS, sepanjang Januari-Oktober 2023, share ekspor Indonesia ke Palestina mencapai 0,0011% terhadap total ekspor Indonesia.

Di periode yang sama, share impor Palestina sebesar 0,0000%.

"Karena kecil, sehingga kami sampai dengan empat digit desimal masih belum bisa menunjukkan besarannya sehingga masih 0,0000%," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/455/3173983/brand-WtnP_large.jpg
5 Brand Lokal RI yang Ternyata Singkatan Tak Terduga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/320/3110181/tiktok-slGp_large.jpg
TikTok Kalah di PN Jakarta Pusat, Gugat Merek Pakaian Warga Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/320/2936795/produk-israel-yang-paling-laku-dari-hp-hingga-sepatu-7Clxy6zndW.png
Produk Israel yang Paling Laku dari HP hingga Sepatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/320/2934669/daftar-produk-israel-yang-banyak-terjual-dan-dipakai-di-indonesia-jtnvpZGiQV.png
Daftar Produk Israel yang Banyak Terjual dan Dipakai di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/320/2934660/10-produk-israel-ini-banyak-digunakan-masyarakat-indonesia-2T8QvplDJh.png
10 Produk Israel Ini Banyak Digunakan Masyarakat Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2929937/3-fakta-daftar-produk-pakaian-dan-sepatu-terafiliasi-israel-k0XSdwbyU3.png
3 Fakta Daftar Produk Pakaian dan Sepatu Terafiliasi Israel
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement