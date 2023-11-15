Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mantan Sopir Angkot Jadi Orang Terkaya di RI, Harta Kekayaan Saingi Bos TikTok! Lebih Tajir dari Jack Ma

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:56 WIB
Mantan Sopir Angkot Jadi Orang Terkaya RI (Foto: Freepik)
Mantan Sopir Angkot Jadi Orang Terkaya RI (Foto: Freepik)
JAKARTA - Prajogo Pangestu, mantan sopir angkot jadi orang terkaya di Indonesia. Kini harta kekayaan Prajogo Pangestu mencapai USD40,4 miliar atau setara Rp625,7 triliun (kurs Rp15.490 per USD).

Dengan kekayaan sebanyak itu, Prajogo Pangestu miliarder berusia 79 tahun menduduki peringkat 29 dalam daftar 50 orang terkaya di dunia versi Forbes 2023. Demikian seperti dilansir Forbes the real time billionaires, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Harta kekayaan Prajogo Pangestu mendekati pendiri TikTok Zhang Yiming yang mempunyai harta kekayaan USD43,4 miliar.

Bahkan kekayaan Prajogo Pangestu mengungguli pendiri Alibaba Jack Ma yang mencapai USD25,5 miliar dan menempati posisi 61.

Prajogo Pangestu merupakan anak seorang pedagang karet. Prajogo dilahirkan di Sungai Betung, Kalimantan Barat pada tahun 1944.

Pendidikan Prajogo Pangestu hanya sampai tingkat sekolah menengah. Namun, Prajogo memiliki tekad untuk mengubah nasib hidupnya.

Pada tahun 1960, dia memutuskan merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib. Menurutnya jika dia merantau ke Jakarta maka dia akan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.

Meskipun begitu, ternyata nasib baik belum berpihak kepadanya, di Jakarta pun dia gagal mendapatkan pekerjaan. Hal ini membuat dirinya terpaksa memutuskan untuk kembali ke kampung halaman di Kalimantan Barat dan menjadi sopir angkot sebagai pekerjaannya.

Kemudian, pada akhir tahun 1970-an dia baru memulai bisnis perkayuan usai bertemu dengan seorang pengusaha kayu asal Malaysia, Bong Sun (Burhan Uray).

