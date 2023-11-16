Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Garuda Prediksi Jumlah Penumpang Pesawat Meningkat 30% saat Libur Nataru

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:19 WIB
Bos Garuda Prediksi Jumlah Penumpang Pesawat Meningkat 30% saat Libur Nataru
Penumpang pesawat diprediksi naik jelang Nataru 2023. (Foto: Garuda Indonesia)
JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) memprediksi jumlah penumpang akan mengalami kenaikan sekitar 20-30% pada masa liburan natal dan tahun baru (Nataru) 2024.

"Seperti tahun sebelumnya kita perkirakan ada kenaikan sekitar 20-30% penumpang. Tahun ini sih kita berharap mendekati 30% karena selain liburan ada kampanye," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra saat ditemui di Gedung DPR, dikutip Kamis, 16 November 2023.

Irfan mengatakan prediksi tersebut tidak hanya dari masa libur Nataru, melainkan juga dihasilkan dari masa kampanye capres-cawapres yang diperkirakan akan berlangsung pada akhir November hingga Desember mendatang.

"Ditambah lagi juga akan disibukan dengan kampanye, jadi kita tentu akan mewaspadai apabila ada pergerakan terkait dengan kampanye. Itu yang lagi kita siapkan, juga terhadap pesawatnya," katanya.

Irfan mengatakan saat ini pihaknya masih memantau pergerakan penumpang yang akan bepergian pada musim libur Nataru tersebut untuk dapat memastikan berapa jumlah armada nantinya yang akan disiapkan.

