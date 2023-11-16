Produk-Produk Israel yang Paling Banyak Diimpor RI

JAKARTA - Produk-produk Israel yang banyak diimpor Indonesia menarik untuk diketahui.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya menyampaikan bahwa konflik Israel dan Palestina yang tengah terjadi tidak berdampak signifikan terhadap perdagangan Indonesia.

“Dapat disimpulkan bahwa kondisi politik di kedua negara tersebut tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia," kata Pudji Ismartini dikutip Okezone dari laman resmi BPS, Kamis (16/11/2023).

Sebagai informasi, diketahui bahwa transaksi perdagangan antara Indonesia dan Israel, untuk nilainya disebut cukup besar.

Adapun nilai ekspor Indonesia ke Israel jauh lebih tinggi dibanding nilai ekspor ke Palestina.

Untuk nilai ekspor Indonesia ke Israel mencapai USD140,57 juta pada periode Januari-Oktober 2023.