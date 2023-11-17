Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham HELI, PTSP hingga SOTS Kembali Diperdagangkan Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |08:27 WIB
Saham HELI, PTSP hingga SOTS Kembali Diperdagangkan Hari Ini
BEI Unsuspensi Saham. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memutuskan mencabut penghentian sementara perdagangan saham (unsuspensi) PT Jaya Trishindo Tbk (HELI), PT Pioneerindo Gourmet Internasional Tbk (PTSP) dan PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS, SOTS-W) setelah sempat dihentikan sementara pada 15 November 2023 lalu.

Pembukaan kembali suspensi perdagangan saham HELI, PTSP dan SOTS, serta Waran Seri I SOTS-W secara efektif berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai pada perdagangan sesi I hari ini, Jumat 17 November 2023.

“Maka dengan ini diumumkan bahwa suspensi atas perdagangan Saham HELI, PTSP dan SOTS di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dan Waran Seri I SOTS-W di Seluruh Pasar dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 17 November 2023," tulis P.H Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Donni Kusuma Permana dan Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A.

Sebelumnya, pada perdagangan terakhir, Rabu (15/11) kemarin, saham HELI tercatat menguat 34,21% atau naik 52 poin ke harga Rp204 per saham.

Sementara saham PTSP pada Rabu lalu juga tercatat menguat 24,91% atau naik 730 point ke harga Rp3.660 per saham.

Halaman:
1 2
