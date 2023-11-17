Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Bisa Ditinggalkan Penumpang, Ini Penjelasannya

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |10:41 WIB
LRT Jabodebek Bisa Ditinggalkan Penumpang, Ini Penjelasannya
LRT Jabodebek Bisa Ditinggalkan Penggunanya. (Foto: Okezone.com/LRT)
A
A
A

JAKARTA - LRT Jabodebek sebagai sarana transportasi umum baru bisa ditinggal para penggunanya. Penyebabnya mulai dari tarif sampai waktu tunggu kereta yang terlalu lama.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana penerapan tarif dynamic pricing atau tarif dinamis untuk LRT Jabodebek belum tepat.

Menurut Anggota YLKI Tulus Abadi, penerapan tarif akan lebih maksimal jika pelayanan atau kebutuhan pelanggan sudah ideal. Misalnya dalam segi waktu tunggu kedatangan kereta ataupun layanan lainnya.

Pasalnya penumpang akan lebih memilih menggunakan transportasi lainnya ketimbang menggunakan LRT Jabodebek.

"Ya belum, harusnya kalau diterapkan tarif dinamis itu kalau sudah menjawab kebutuhan ideal konsumen. Kalau tarif dinamis atau mahal nanti ditinggalkan konsumen dan nggak laku, karena banyak opsi lainnya, ada transjakarta, KRL atau lari ke sepeda motor," katanya kepada wartawan ditulis, Jumat (17/11/2023).

Tulus menyoroti, jumlah trainset LRT Jabodebek yang hanya dioperasikan 8 trainset. Dengan kondisi tersebut maka headwaynya akan berada di kisaran 30-60 menit.

"Kalau headwanya satu jam. Mana ada itu angkutan massal yang headwanya satu jam. Itukan enggak lucu, lima belas menit aja enggak lucu ini ko satu jam," katanya.

Oleh karenya, dengan kondisi tersebut, Tulus menilai bahwa pemerintah dan operator lebih baik kembali menerapkan tarif promo flat sebesar Rp5 ribu atau Rp10 ribu dalam kondisi saat ini. Hal ini guna membangun loyalitas pelanggan LRT Jabodebek.

"Kembali ke tarif promosi dulu mau Rp 5.000 atau Rp 10.000 untuk membagun loyalitas pengguna sampai headwaynya kenbali normal," ujar Tulus.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan akan ada sistem pengenaan dynamic pricing atau harga dinamis untuk layanan LRT Jabodebek.

Adita menjelaskan, pengenaan tarif tersebut nantinya disesuaikan dengan jam operasional pada peak hours (jam sibuk) yakni pada pukul 05.00-10.00 WIB dan 16.00-20 WIB dan non peak hours pada pukul 10.00-16.00 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174415/menhub_bertemu_kdm-F3f2_large.jpg
Bertemu KDM, Menhub Bahas LRT Bandung Raya hingga Bandara Kertajati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132912/lrt-sctU_large.jpeg
Urai Kemacetan Jakarta, Apa Kabar Proyek LRT Velodrome-Manggarai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/320/3098970/jam-operasional-lrt-jabodebek-diperpanjang-pada-tahun-baru-ini-jadwalnya-sg9XmZuUCJ.jpg
Jam Operasional LRT Jabodebek Diperpanjang pada Tahun Baru, Ini Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/320/3092630/jumlah-penumpang-lrt-jabodebek-catat-rekor-tembus-2-juta-pada-november-2024-vQIf1CSUjb.jpg
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Catat Rekor, Tembus 2 Juta pada November 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/320/3077834/proyek-lrt-velodrome-manggarai-capai-32-lebih-cepat-dari-target-KWxlPfKAzp.jpg
Proyek LRT Velodrome-Manggarai Capai 32%, Lebih Cepat dari Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043523/progres-lrt-jakarta-fase-1b-velodrome-manggarai-capai-23-15-wMvmYCX6YF.jpg
Progres LRT Jakarta Fase 1B Velodrome-Manggarai Capai 23,15%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement