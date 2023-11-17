Daftar Tol Baru yang Siap Dibuka saat Nataru

JAKARTA - Lalu lintas pada musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023 diprediksi bakal lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Perkiraan disampaikan agak cukup panjang libur Nataru 2023, ada beberapa pergerakan orang yang cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Jadi memang perlu dilakukan beberapa rencana operasi," ujar Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana saat ditemui usai diskusi publik Pembangunan Jalan Tol dan Jalan Daerah di Jakarta, Kamis, 16 November 2023.

Lisye mengungkapkan saat ini perseroan juga sudah menyiapkan beberapa ruas yang siap beroperasi secara fungsional untuk mendistribusikan kendaraan sehingga kepadatan di jalan tol dapat terurai. Terutama beberapa ruas yang pada musim libur lebaran sebelumnya sudah di buka fungsional.

"Kalau itu (ruas fungsional) sama seperti lebaran, jadi apa yang di lebaran fungsional, pasti Nataru fungsional lagi, kan sudah siap kan (ruas tolnya)," sambungnya.

Adapun beberapa ruas tol Jasa Marga yang sempat dioperasikan pada musim libur lebaran lalu seperti jalan tol Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo (Jalan Tol Jogja-Solo) Segmen Kartasura (Akses Gerbang Tol Colomadu-Jl. Sawit).

Jalur fungsional ini juga akan menjadi jalur alternatif masyarakat yang akan menuju Bandara Adi Sumarmo melalui Gerbang Tol Colomadu, maupun masyarakat yang akan menuju Boyolali dan Klaten saat keluar dari Jalan Tol Trans Jawa.