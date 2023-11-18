6 Cara Mudah Cek KTP Asli dan Palsu

JAKARTA – 6 cara mudah cek KTP asli dan palsu. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk warga negara Indonesia.

KTP memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan administratif maupun legal. Namun, sayangnya, tidak dapat dipungkiri bahwa ada orang yang mencoba membuat KTP palsu untuk berbagai kepentingan yang tidak benar.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara memeriksa keaslian KTP. Berikut adalah beberapa cara mudah untuk melakukan pengecekan KTP asli dan palsu.

1. Memeriksa Watermark dan Hologram

KTP asli memiliki watermark dan hologram yang sulit untuk dipalsukan. Watermark biasanya terletak di bagian tengah atau belakang KTP dan dapat dilihat dengan menahan KTP di bawah cahaya. Hologram biasanya terdapat pada bagian tengah atas KTP. Jika Anda melihat adanya tanda-tanda pemalsuan atau ketidakjelasan pada watermark atau hologram, maka besar kemungkinan KTP tersebut palsu.

2. Perhatikan Kualitas Cetak

KTP asli dicetak dengan teknologi canggih dan kualitas tinggi, sehingga tekstur dan warnanya terlihat jelas dan tajam. Jika Anda melihat bahwa cetakan KTP terlihat buram, kabur, atau warnanya tidak konsisten, maka hal tersebut bisa menjadi indikasi bahwa KTP tersebut palsu.

3. Verifikasi NIK (Nomor Induk Kependudukan)

Setiap KTP memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang unik untuk setiap warga negara Indonesia. Anda dapat melakukan verifikasi NIK melalui situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atau menggunakan aplikasi resmi yang disediakan pemerintah. Jika NIK tidak terdaftar atau terdapat kesalahan dalam data, maka KTP tersebut kemungkinan palsu.