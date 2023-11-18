Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Cara Mudah Cek KTP Asli dan Palsu

Rahma Atridayana Dwanti , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |18:01 WIB
6 Cara Mudah Cek KTP Asli dan Palsu
Cara cek KTP asli dan palsu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – 6 cara mudah cek KTP asli dan palsu. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk warga negara Indonesia.

KTP memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan administratif maupun legal. Namun, sayangnya, tidak dapat dipungkiri bahwa ada orang yang mencoba membuat KTP palsu untuk berbagai kepentingan yang tidak benar.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara memeriksa keaslian KTP. Berikut adalah beberapa cara mudah untuk melakukan pengecekan KTP asli dan palsu.

1. Memeriksa Watermark dan Hologram

KTP asli memiliki watermark dan hologram yang sulit untuk dipalsukan. Watermark biasanya terletak di bagian tengah atau belakang KTP dan dapat dilihat dengan menahan KTP di bawah cahaya. Hologram biasanya terdapat pada bagian tengah atas KTP. Jika Anda melihat adanya tanda-tanda pemalsuan atau ketidakjelasan pada watermark atau hologram, maka besar kemungkinan KTP tersebut palsu.

2. Perhatikan Kualitas Cetak

KTP asli dicetak dengan teknologi canggih dan kualitas tinggi, sehingga tekstur dan warnanya terlihat jelas dan tajam. Jika Anda melihat bahwa cetakan KTP terlihat buram, kabur, atau warnanya tidak konsisten, maka hal tersebut bisa menjadi indikasi bahwa KTP tersebut palsu.

3. Verifikasi NIK (Nomor Induk Kependudukan)

Setiap KTP memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang unik untuk setiap warga negara Indonesia. Anda dapat melakukan verifikasi NIK melalui situs resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) atau menggunakan aplikasi resmi yang disediakan pemerintah. Jika NIK tidak terdaftar atau terdapat kesalahan dalam data, maka KTP tersebut kemungkinan palsu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement