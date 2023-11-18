Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti Desember 2023, Menteri PUPR: Teknologinya Sudah Siap

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bertemu dengan seorang Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI). Hal ini dilakukan dalam Rapat Anggota Tahunan ATI Tahun 2023.

Dalam kesempatan yang ada, Basuki meminta sebuah dukungan dari para Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) untuk mensukseskan uji coba MLFF atau Tol Nir Sentuh pada bulan Desember di Ruas Tol Bali-Mandara.

Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran tol di Indonesia.

“Teknologinya saya yakin pasti sudah siap, tinggal tantangan culture kita seperti disiplin dalam registrasi kendaraan serta regulasinya. Oleh karena itu, saya mohon dengan sangat dukungan dari seluruh BUJT untuk mensukseskan penerapan MLFF INI,’’ tegas Menteri Basuki dalam keterangan yang tertulis, Kamis, 16 November 2023.

Dalam rencananya teknologi tersebut akan diuji coba perdana di ruas tol Bali-Mandara yang targetnya akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Desember mendatang.

Setelah itu, Kementerian PUPR akan melakukan evaluasi sebelum uji coba MLFF akan diperluas ke ruas-ruas lainnya.

Uji coba yang akan ditetapkan itu masih dalam masa transisi, sehingga gerbang tol yang akan dilakukan uji coba tidak akan langsung melepas palang pintu.