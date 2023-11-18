JAKARTA - Mengulik penyebab kenapa nomor token listrik gagal terus padahal sudah benar? Salah satunya yakni kesalahan ID saat membeli token sehingga tidak bisa dipakai dalam menggunakan listrik.
Selain itu, penyebab kenapa nomor token listrik gagal terus padahal sudah benar bisa jadi listrik over limit atau memang kesalahan dari pihak PLN. Untuk itu jika terjadi, maka segera hubungi pihak PLN untuk bisa menggunakan token listrik.
Berikut ini cara mengatasi nomor token listrik gagal:
1. Teliti Masukan Nomer Token
Anda harus memastikan nomor yang diinput telah benar-benar sesuai. Hal ini perlu dilakukan agar menghindari gagal isi atau bahkan risiko MPB terblokir karena salah input kode token tiga kali berturut-turut.