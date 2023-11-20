Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Tersambung Seluruhnya, Ini Manfaat Jalannya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |08:39 WIB
Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Tersambung Seluruhnya, Ini Manfaat Jalannya
Proyek Tol Cijago Sudah Tersambung Seluruhnya. (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) telah menyelesaikan seluruh ruas Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) sepanjang 14,64 kilometer (Km).

Tol Cijago merupakan bagian dari jaringan tol lingkar dalam kota dan lingkar luar (Jakarta Outer Ring Road/JORR) 2 yang diharapkan akan semakin meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pertumbuhan ekonomi kawasan Jabodetabek, juga akan mengurai kepadatan arus lalu lintas, khususnya di Kota Depok.

"Akses jalan yang semakin baik akan menunjang perekonomian masyarakat di kawasan sekitar,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/11/2023).

Dengan selesainya konstruksi Tol Cijago Seksi 3B, maka seluruh ruas Tol Cinere-Jagorawi telah tersambung, sehingga dapat melengkapi struktur jaringan jalan di kawasan Jabodetabek, yang telah memiliki jaringan tol lingkar dalam kota dan lingkar luar (JORR-I) yang sudah operasional dan JORR-2 dengan terhubung pada beberapa ruas tol.

Jalan Tol Cijago menghubungkan Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) yang berpotongan pada Junction Cimanggis dan Tol Cimanggis-Cibitung untuk di sisi Timur.

Halaman:
1 2
