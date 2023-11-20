Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Realisasi Anggaran PUPR Tembus Rp94,50 Triliun hingga Oktober 2023

Arfiah , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |20:55 WIB
Realisasi Anggaran PUPR Tembus Rp94,50 Triliun hingga Oktober 2023
Realisasi Anggaran Kementerian PUPR (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan realisasi anggaran Kementerian PUPR 2023 hingga Oktober mencapai Rp94,50 triliun atau 57,5% dari total pagu anggaran sebesar Rp164,39 triliun.

"Hingga 31 Oktober 2023, realisasi anggaran Kementerian PUPR TA 2023 mencapai Rp94,50 triliun atau sebesar 57,5% dari pagu anggaran, dengan realisasi capaian fisik 60%," ujar Basuki dikutip Antara, Senin (20/11/2023).

Nilai tersebut lebih tinggi dari realisasi anggaran di bulan yang sama pada TA 2022 yaitu sebesar Rp70,81 triliun atau 52,3% dari total pagu anggaran 2022 sebesar Rp135,4 triliun.

Menurut Basuki, pagu awal Kementerian PUPR TA 2023 sebesar Rp125,22 triliun mengalami penambahan sebesar Rp39,17 triliun, sehingga menjadi Rp164,39 triliun.

Adapun rincian penambahan anggaran tersebut berasal dari Luncuran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 2022 sebesar Rp2,08 triliun yang antara lain pembangunan Daerah Irigasi (DI) Slinga, peningkatan DI Air Manjuto, pembangunan dan preservasi jalan serta jembatan. Kemudian percepatan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp11,23 triliun, serta tambahan Rupiah Murni sebesar Rp25,86 triliun.

Halaman:
1 2
