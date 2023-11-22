JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada perdagangan hari ini. Di antaranya AXIO, NICL, hingga TOTO.
Mengutip informasi saham BEI, Rabu (22/11/2023), aksi emiten yang disampaikan di antaranya pembayaran dividen hingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Berikut aksi emiten hari ini:
1. AXIO
Tanggal cum Dividen Tunai Interim PT Tera Data Indonusa Tbk.
2. BREN
Tanggal cum Dividen Tunai Interim PT Barito Renewables Energy Tbk.
3. MCOL
Tanggal DPS Dividen Tunai Interim PT Prima Andalan Mandiri Tbk.
4. NICL
Tanggal cum Dividen Tunai Interim PT PAM Mineral Tbk.
5. RAAM
Pemberitahuan RUPS Rencana PT Tripar Multivision Plus Tbk,
secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).
6. RAFI
Pemberitahuan RUPS Rencana PT Sari Kreasi Boga Tbk di Aston Priority Simatupang Hotel & Conference Center Lantai 25 Jl. Let Jend T.B Simpatupang Kav.9 Jakarta Selatan.