HOME FINANCE MARKET UPDATE

9 Aksi Emiten dari AXIO, RAMM hingga SMSM

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |06:06 WIB
9 Aksi Emiten dari AXIO, RAMM hingga SMSM
Aksi Emiten Hari Ini. (Foto: Okezone.com/IDX)
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sejumlah aksi emiten pada perdagangan hari ini. Di antaranya AXIO, NICL, hingga TOTO.

Mengutip informasi saham BEI, Rabu (22/11/2023), aksi emiten yang disampaikan di antaranya pembayaran dividen hingga Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berikut aksi emiten hari ini:

1. AXIO

Tanggal cum Dividen Tunai Interim PT Tera Data Indonusa Tbk.

2. BREN

Tanggal cum Dividen Tunai Interim PT Barito Renewables Energy Tbk.

3. MCOL

Tanggal DPS Dividen Tunai Interim PT Prima Andalan Mandiri Tbk.

4. NICL

Tanggal cum Dividen Tunai Interim PT PAM Mineral Tbk.

5. RAAM

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Tripar Multivision Plus Tbk,

secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

6. RAFI

Pemberitahuan RUPS Rencana PT Sari Kreasi Boga Tbk di Aston Priority Simatupang Hotel & Conference Center Lantai 25 Jl. Let Jend T.B Simpatupang Kav.9 Jakarta Selatan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
