HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Punya Peluang Menguat Hari Ini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |07:33 WIB
IHSG Punya Peluang Menguat Hari Ini
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi bergerak dalam kecenderungan menguat pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.850 – 7.000.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan, kesimpulan dari perdagangan sebelumnya, cukup yakin bahwa pelemahan IHSG kemarin adalah indikasi yang bagus dan IHSG sendiri masih bergerak aman, buktinya? Candlestick bertahan di atas MA5.

"Pada perdagangan kemarin, IHSG sedikit tertekan dimana salah satu atau beberapa saham penekannya adalah saham-saham grup Barito seperti BREN, dan karena efek market caps maka pelemahan saham-saham seperti ini (termasuk penguatannya) akan membawa pengaruh yang cukup terasa pada IHSG," tulis William dalam analisisnya, Rabu (22/11/2023).

Menurut William, pelemahan IHSG mungkin akan lebih dalam seandainya tidak diredam oleh saham-saham big caps lainnya seperti TLKM dan BBNI. Maka dia melihat kondisi seperti sebagai IHSG yang sudah balance.

"Yang artinya dengan persebaran arus dana yang merata pada saham-saham big caps, maka koreksi IHSG akan menjadi koreksi sehat, dan saat IHSG menguat, penguatannya akan lebih rasional karena persebaran saham-saham big caps tersebut," katanya.

Melihat kondisi IHSG yang aman, William menilai penguatan masih akan terjadi. Untuk faktor teknikal, IHSG menguji resistance 7.000, indikator MACD membentuk bullish divergence, dan candlestick IHSG menguat konsisten di atas MA5.

