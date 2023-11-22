Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.956

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |09:23 WIB
IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.956
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka melemah pada perdagangan Rabu (22/11/2023). IHSG hari ini dibuka koreksi 0,08% di 6.956,05.

Penurunan indeks terbebani oleh sektor infrastruktur yang jatuh hampir 3%. Dua menit berjalan indeks komposit masih tertekan 0,21% di 6.946,96. Sebanyak 147 saham menguat, 134 melemah, dan 240 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp408,29 miliar, dari net-volume 522,46 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,04% di 915,37, indeks JII tumbuh 0,13% di 518,97, indeks MNC36 melemah 0,03% di 349,20, serta IDX30 jatuh 0,06% di 473,54.

Mayoritas sektor tertekan di zona merah antara lain konsumer siklikal 0,33%, transportasi 0,08%, infrastruktur 2,56%, teknologi 0,17%, properti 0,08%, keuangan 0,09%, bahan baku 0,03%, konsumer nonsiklikal 0,01%, industri 0,07%, dan energi 0,32%. Sedangkan yang menguat hanya kesehatan 0,08%.

