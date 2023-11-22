Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diramal Melemah, Cek Rekomendasi Saham Berikut

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |08:52 WIB
IHSG Diramal Melemah, Cek Rekomendasi Saham Berikut
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diramal melemah pada perdagangan Rabu (22/11/2023). Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG mulai membentuk koreksi jangka pendek dan diperkirakan dapat melemah menuju 6.885-6.905 untuk menguji kembali garis SMA-10.

“Apabila IHSG tetap berada di atas 6.885, maka IHSG akan melanjutkan fase uptrend menuju resisten 7.058,” kata Ivan dalam risetnya, Rabu (22/11/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.906, 6.830, 6.760 dan 6.700. Sementara level resistennya di 7.058, 7.128 dan 7.199.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) di rentang harga Rp8.700-Rp8.750 dengan target harga terdekat di Rp9.250. Ivan menyebut, BBCA gagal menembus ke atas garis SMA-100 dan dapat melemah untuk menguji support Fibonacci di Rp8.700.

“BBCA akan melanjutkan uptrend sebelumnya apabila masih di atas Rp8.700 atau memperpanjang struktur wave [ii] menuju Rp8.500,” imbuh Ivan.

Saham perbankan lainnya yang bisa dicermati yakni, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), yang direkomendasikan hold atau trading buy di rentang harga Rp5.000-Rp5.050 dengan target harga terdekat di Rp5.375. BBRI diperkirakan akan melanjutkan fase uptrend dari wave iii menuju Rp5.800 selama chart harian bergerak di atas garis SMA-50.

