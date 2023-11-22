Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Toilet Mewah di SPBU, Begini Kata Pertamina

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |20:02 WIB
Ada Toilet Mewah di SPBU, Begini Kata Pertamina
Toilet Mewah di SPBU. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) buka suara soal toilet mewah yang ada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Masyarakat pun heboh karena toilet di SPBU tersebut tak biasa, seperti toilet yang ada di hotel.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan menerangkan. toilet tersebut merupakan bagian dari program Retail Make Over Pertamina untuk upgrading toilet hingga mushola SPBU.

"Mitra bisnis kami menyambut positif dan memang concern untuk meningkatkan pelayanannya, sehingga ada inisiatif untuk membuat toilet yang berbeda dengan yang lain," ujarnya kepada Okezone.com, Rabu (22/11/2023).

Toilet merupakan salah satu fasilitas bagi konsumen di SPBU yang tentunya selain menyediakan BBM juga melayani atau memberikan layanan Non Fuel Retail berupa mini market, ATM, food and beverages dan lain-lain. Fasilitas bagi konsumen tersebut termasuk toilet dan masjid/musholla.

"Intinya adalah untuk memberikan layanan terbaik yg dalam hal ini SPBU di Sukabumi tersebut toiletnya sangat menarik dan konsumen menyukainya," ujarnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
