Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rekomendasi Saham Hari Ini dari 3 Sekuritas

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |07:35 WIB
Rekomendasi Saham Hari Ini dari 3 Sekuritas
Rekomendasi saham hari ini (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA Rekomendasi saham hari ini dari tiga sekuritas menarik dicermati. Sejumlah saham pilihan dapat menjadi rekomendasi perdagangan hari ini Kamis (23/11/2023).

Terdapat tiga perusahaan sekuritas yang memberikan rekomendasi teknikal sekaligus manajemen risikonya. RHB Sekuritas Indonesia memfavoritkan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) untuk masuk saat mengalami koreksi. Demikian juga PT Harum Energy Tbk (HRUM) dengan strategy ‘buy on breakout’ di Rp1.430.

Selanjutnya PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA). “BRMS Pullback ke Rp183,” terang RHB Sekuritas dalam rekomendasi harian.

CGS-CIMB Sekuritas memasang tiga big-bank bluechips yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BMRI).

BRMS juga menjadi pilihan sekuritas ini, selebihnya PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN).

Sedangkan MNC Sekuritas menjagokan BBRI, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Bank Jago Tbk (ARTO), hingga PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST)

Berikut adalah rekomendasi saham dari 3 sekuritas:

1. PT RHB Sekuritas Indonesia

a. BRMS

Call: BUY on Weakness

Outlook: Pullback to Rp183

Levels: Rp200, Rp218

Exit: di bawah Rp174

b. HEAL

Call: BUY

Outlook: Breakout Rp1.495

Levels: Rp1.525, Rp1.575

Exit: di bawah Rp1.475

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930203/238-saham-menguat-ihsg-hari-berakhir-di-level-7-080-2ieJOXAUDf.jpg
238 Saham Menguat, IHSG Hari Berakhir di Level 7.080
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930173/wika-beton-wton-bidik-kontrak-baru-naik-hingga-10-di-2024-lIVbKQedND.jpg
WIKA Beton (WTON) Bidik Kontrak Baru Naik hingga 10% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930145/indo-tambangraya-itmg-operasikan-tambang-baru-tahun-depan-cVY55C7OVh.jpg
Indo Tambangraya (ITMG) Operasikan Tambang Baru Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2930008/ihsg-menguat-0-65-istirahat-di-level-7-082-xEofwTa0zH.jpg
IHSG Menguat 0,65%, Istirahat di Level 7.082
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/320/2930003/hermina-heal-janji-tebar-dividen-ke-investor-E6ohPW54VY.jpg
Hermina (HEAL) Janji Tebar Dividen ke Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/278/2929897/ihsg-akhir-november-dibuka-menguat-pada-level-7-052-jgLCVuG1Ul.jfif
IHSG Akhir November Dibuka Menguat pada Level 7.052
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement