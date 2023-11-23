Rekomendasi Saham Hari Ini dari 3 Sekuritas

JAKARTA – Rekomendasi saham hari ini dari tiga sekuritas menarik dicermati. Sejumlah saham pilihan dapat menjadi rekomendasi perdagangan hari ini Kamis (23/11/2023).

Terdapat tiga perusahaan sekuritas yang memberikan rekomendasi teknikal sekaligus manajemen risikonya. RHB Sekuritas Indonesia memfavoritkan PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) untuk masuk saat mengalami koreksi. Demikian juga PT Harum Energy Tbk (HRUM) dengan strategy ‘buy on breakout’ di Rp1.430.

Selanjutnya PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL), dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA). “BRMS Pullback ke Rp183,” terang RHB Sekuritas dalam rekomendasi harian.

CGS-CIMB Sekuritas memasang tiga big-bank bluechips yakni PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BMRI).

BRMS juga menjadi pilihan sekuritas ini, selebihnya PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN).

Sedangkan MNC Sekuritas menjagokan BBRI, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Bank Jago Tbk (ARTO), hingga PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST)

Berikut adalah rekomendasi saham dari 3 sekuritas:

1. PT RHB Sekuritas Indonesia

a. BRMS

Call: BUY on Weakness

Outlook: Pullback to Rp183

Levels: Rp200, Rp218

Exit: di bawah Rp174

b. HEAL

Call: BUY

Outlook: Breakout Rp1.495

Levels: Rp1.525, Rp1.575

Exit: di bawah Rp1.475