HOME FINANCE HOT ISSUE

BI Tahan Suku Bunga Acuan 6%

Michelle Natalia , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |14:39 WIB
BI Tahan Suku Bunga Acuan 6%
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo Umumkan Suku Bunga. (Foto: MPI)
JAKARTA - Hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 6% pada tanggal 22 dan 23 November 2023.

Demikian pula suku bunga Deposit Facility tetap berada di level 5,25%, dan suku bunga Lending Facility di level 6,75%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa keputusan mempertahankan suku bunga BI7DRR sebesar 6% ini tetap konsisten dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global.

Keputusan ini juga sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor atau imported inflation.

"Sehingga, inflasi tetap terkendali dalam sasaran 3±1% pada tahun 2023 dan 2,5±1% di 2024," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI secara virtual di Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Telusuri berita finance lainnya
