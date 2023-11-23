Apakah Bisa Meminjam Uang di Alfamart?

JAKARTA – Apakah bisa meminjam uang di Alfamart? Alfamart merupakan minimarket yang sering digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari.

Pinjaman lewat Alfamart adalah solusi finansial yang efisien. Dalam peminjaman membutuhkan waktu yang cepat, Alfamart menghadirkan layanan yang memudahkan peminjam lewat pinjaman yang instan.

Salah satu keunggulan pinjaman online lewat Alfamart adalah keberagaman layanan yang ditawarkan.

Namun apakah bisa meminjam uang di Alfamart?

Alfamart telah menyediakan KOPKAR (Koperasi Karyawan) yang bisa dimanfaatkan sebagai media menabung hingga pinjam uang. Namun sesuai dengan Namanya, Koperasi Alfamart hanya bisa digunakan oleh karyawan Alfamart yang sudah terdaftar sebagai anggota.

Berikut adalah syarat untuk mengajukan cara pinjamnya:

-Wajib terdaftar minimal 6 bulan sebagai anggota koperasi alfamart

-Tidak mempunyai tagihan aktif

-Mendapatkan persetujuan dari pejabat Alfamart

-Batas pinjaman maksimal 2 tahun

-Jumlah tabungan sukarela serta bunga angsuran diperbolehkan lebih dari 30% dari gaji bulanan

-Nominal pinjaman sesuai dengan ketentuan alfamart

-Koperasi Alfamart mempunyai hak penuh untuk menerima atau menolak pengajuan pinjaman

-Dana pinjaman akan langsung cair ke rekening si peminjam

-Pencairan pinjaman diatur oleh sistem koperasi Alfamart

-Pembayaran pinjaman akan potong gaji setiap bulannya

-Anggota tidak diperbolehkan mengambil uang setoran serta pengembalian memakai pinjaman yang tidak dibayarkan lagi

-Setiap anggota memiliki hak mendapatkan pembagian SHU (sisa hasil usaha) yang dibayarkan sekali sebulan di bulan April ataupun Maret setiap tahunnya.

Jika sudah memenuhi syarat, berikut ini adalah cara untuk meminjam:

-Buka laman intranet.sat.co.id untuk mengakses koperasi online Alfamart.

-Login dengan cara memasukkan NIK dan PIN.