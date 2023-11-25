Ganjar Ungkap Transisi Energi Butuh Rp1.300 Triliun, Apakah Investasi Hijau Sepadan dengan Potensinya?

JAKARTA - Calon Presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyoroti urgensi transisi energi dari sumber fosil ke energi hijau dan terbarukan (EBT) sebagai langkah krusial bagi Indonesia.

Dalam pandangannya, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan investasi sebesar Rp 1.300 triliun.

Ganjar menyampaikan pemikirannya saat acara pembukaan Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023 dikutip, Sabtu (25/11/2023).

Dia menjelaskan bahwa dana sebesar itu tidak hanya sebagai biaya investasi, tetapi juga sebagai langkah preventif, melindungi lingkungan, dan menciptakan lapangan kerja baru.

"Kalau kita mau memperbaiki, mencegah, mengurangi kerusakan lingkungan dan seterusnya, kita butuh Rp 1.300 triliun," ucap Ganjar, menegaskan bahwa investasi tersebut akan sepadan dengan manfaatnya, dalam acara Millennial dan Gen Z Summit 2023, Jakarta, Jumat (24/11/2023).