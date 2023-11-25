Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar Ungkap Transisi Energi Butuh Rp1.300 Triliun, Apakah Investasi Hijau Sepadan dengan Potensinya?

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |14:17 WIB
Ganjar Ungkap Transisi Energi Butuh Rp1.300 Triliun, Apakah Investasi Hijau Sepadan dengan Potensinya?
Ganjar Pranowo soal Transisi Energi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menyoroti urgensi transisi energi dari sumber fosil ke energi hijau dan terbarukan (EBT) sebagai langkah krusial bagi Indonesia.

Dalam pandangannya, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan investasi sebesar Rp 1.300 triliun.

Ganjar menyampaikan pemikirannya saat acara pembukaan Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2023 dikutip, Sabtu (25/11/2023).

Dia menjelaskan bahwa dana sebesar itu tidak hanya sebagai biaya investasi, tetapi juga sebagai langkah preventif, melindungi lingkungan, dan menciptakan lapangan kerja baru.

"Kalau kita mau memperbaiki, mencegah, mengurangi kerusakan lingkungan dan seterusnya, kita butuh Rp 1.300 triliun," ucap Ganjar, menegaskan bahwa investasi tersebut akan sepadan dengan manfaatnya, dalam acara Millennial dan Gen Z Summit 2023, Jakarta, Jumat (24/11/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/455/3090356/harta-kekayaan-krisdayanti-yang-kalah-di-pilkada-2024-lJ8EjjyGdZ.jpg
Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3051754/jokowi-minta-maaf-baru-naikkan-tunjangan-anggota-kpu-50-RdjGZO8fvo.jpg
Jokowi Minta Maaf Baru Naikkan Tunjangan Anggota KPU 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048265/sri-mulyani-singgung-anggaran-pemilu-sudah-dipakai-rp29-8-triliun-ini-rinciannya-3lxhnCRsSg.jpg
Sri Mulyani Singgung Anggaran Pemilu Sudah Dipakai Rp29,8 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030388/syarat-dan-cara-jadi-anggota-kpu-bmxgFRVtks.jpg
Syarat dan Cara Jadi Anggota KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995128/prabowo-jawab-siapa-calon-menteri-keuangan-di-kabinetnya-rJv2LZO5fs.jpg
Prabowo Jawab Siapa Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991702/transisi-politik-pengaruhi-minat-investor-saham-CCNSIWEfNA.jpg
Transisi Politik Pengaruhi Minat Investor Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement