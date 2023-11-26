Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sederet Fakta Suku Bunga BI Ditahan di 6%

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |03:06 WIB
Sederet Fakta Suku Bunga BI Ditahan di 6%
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bicara soal Suku Bunga. (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menahan suku bunga dengan mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 6% dengan suku bunga Deposit Facility tetap berada di level 5,25%, dan suku bunga Lending Facility di level 6,75%.

Keputusan ini merupakan hasil dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada tanggal 22 dan 23 November 2023 yang lalu.

Berikut sederet fakta suku bunga BI ditahan di 6% yang dirangkum Okezone pada, Minggu (26/11/2023).

1. Pertimbangan Suku Bunga BI Ditahan di 6%

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa keputusan pertimbangan untuk mempertahankan suku bunga BI7DRR sebesar 6% ini tetap konsisten dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global. keputusan ini juga sebagai langkah preemptive dan forward looking untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor atau imported inflation.

2. BI optimalkan Instrumen Moneter SRBI dan SVBI

BI terus memperkuat inovasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam memastikan terkendalinya inflasi dan tetap stabilnya nilai tukar Rupiah.

Halaman:
1 2
