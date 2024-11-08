Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Trump Menang, The Fed Pangkas Suku Bunga 25 Bps

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |07:44 WIB
Trump Menang, The Fed Pangkas Suku Bunga 25 Bps
Donal Trump Menang Pilpres AS 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Federal Reserve (The Fed) memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada Kamis (7/11/2024) waktu setempat, karena kemajuan berkelanjutan dalam melawan inflasi dan tanda-tanda perlambatan pasar tenaga kerja terus mendukung siklus pelonggaran kebijakan moneter.

Mengutip Investing, Komite Pasar Terbuka Federal, FOMC, memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 bps ke kisaran 4,50 persen hingga 4,75 persen.

Pemangkasan suku bunga terbaru menandai penurunan dari pemangkasan 50 basis poin yang mengawali siklus pemangkasan pada bulan September.

“Latar belakang ekonomi terlalu tangguh, dan inflasi terlalu kaku, untuk membenarkan pengulangan pemangkasan awal 50 basis poin (yang lebih besar dari "normal") pada bulan September," kata RBC pada hari Kamis.

Keputusan untuk memangkas suku bunga untuk kedua kalinya tahun ini muncul karena laporan pekerjaan Oktober yang jauh lebih lemah dari perkiraan, dirilis pada tanggal 1 November, membantu mengimbangi beberapa kekhawatiran bahwa The Fed dapat menghentikan pemangkasan suku bunga setelah serangkaian data ekonomi yang sebagian besar diperbarui.

Halaman:
1 2
