HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Jokowi Perpanjang Bansos Beras sampai Akhir Masa Jabatannya

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |07:45 WIB
4 Fakta Jokowi Perpanjang Bansos Beras sampai Akhir Masa Jabatannya
Bansos beras cair. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperpanjang pemberian bantuan sosial (bansos) hingga masa jabatannya berakhir.

Dijelaskan bahwa Jokowi akan menjadikan bansos beras 10 kg sebagai prioritas. Mengingat bansos 10 kg untuk 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperpanjang hingga Maret 2024.

Berikut Okezone rangkum fakta Jokowi perpanjang bansos beras sampai akhir masa jabatannya, Minggu (26/11/2023).

1. Tujuan perpanjangan bansos

Bansos pangan diperpanjang untuk menjaga daya beli dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah di tengah perubahan iklim yang turut berimbas pada pergeseran panen raya padi di tahun depan.

“Untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran akan kita tambah untuk bulan Desember 2023 dan Januari, Februari, Maret 2024,” ujar Jokowi melalui keterangan pers.

