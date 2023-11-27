Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dukung Pengembangan Bisnis, PLN Kerja Sama dengan 4 Startup

Arfiah , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |20:29 WIB
Dukung Pengembangan Bisnis, PLN Kerja Sama dengan 4 <i>Startup</i>
PLN dan Startup kerjasama kembangkan bisnis (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PLN Group meneken perjanjian kerja sama dengan empat perusahaan rintisan atau startup Indonesia, yaitu Kanggo, Rekosistem, Imajin dan Fresh Factory.

Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya PLN mendukung tumbuhnya startup di Indonesia, sekaligus melakukan penguatan bisnis PLN.

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo mengatakan, kerja sama dengan empat startup merupakan langkah progresif perseroan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkesinambungan. Di sisi lain, kata dia, ini menjadi langkah nyata PLN menjadi pusat startup energi hingga kelistrikan di Indonesia.

"Penandatangan Perjanjian Kerja Sama menjadi bentuk nyata komitmen PLN dalam menjadi episentrum bagi startup energi, kelistrikan, dan turunannya, agar perusahaan dapat terus beradaptasi terhadap kemajuan teknologi dan perubahan perilaku yang serba digital di era modern," ungkap Hartanto dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (27/11/2023).

Selain memperkuat bisnis PLN dan startup, sinergi ini diharapkan dapat berkontribusi menyediakan solusi bagi permasalahan lokal. Dirinya juga berharap bahwa kerja sama ini tak berhenti sampai di sini, namun akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih luas lagi.

"PLN ingin menempatkan diri sebagai episentrum dari pengembangan startup energi di Indonesia. Sehingga bukan hanya nanti bekerja sama dengan empat startup tetapi ke depan kita akan berusaha untuk membangun ekosistem bersama-sama dan menikmati perkembangan industri energi ini secara bersama-sama," ungkap Hartanto.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
