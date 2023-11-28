UMKM Diminta Bayar Rp118 Juta saat Mau Ekspor, Menkop UKM: Jangan Dipersulit!

MenkopUKM Teten Masduki tanggapi soal pelaku UMKM diminta bayar Rp118 juta saat mau ekspor. (Foto: MPI)

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menanggapi berita viral pelaku UMKM justru yang alami terkendala dan memperoleh tagihan Rp118 juta ketika pertama kali melakukan ekspor.

Teten meminta jika proses ekspor khususnya untuk pelaku UMKM sebaiknya tidak dipersulit untuk menjaga produk dalam negeri.

"Jangan dipersulit lah ekspor kita, kalau impor baru kita persulit, karena untuk melindungi produk dalam negeri," ungkap Teten saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

"Kalau ekspor harus diberi kemudahan, ini saya kira mindset ini yang belum selaras di pemerintah," sambung Teten.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Teten mengaku sudah berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani.