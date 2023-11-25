Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

10 Juta Sertifikasi Halal Bagi UMKM Terkendala, Partai Perindo Beri 4 Catatan Penting

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |22:11 WIB
10 Juta Sertifikasi Halal Bagi UMKM Terkendala, Partai Perindo Beri 4 Catatan Penting
Sertifikat Halal bagi umkm masih terkendala (Foto: Okezone)
JAKARTA - Partai Perindo menyayangkan tidak terealisasikannya rencana pemerintah untuk menyediakan 10 juta sertifikasi halal produk UMKM makanan dan minuman (mamin) pada tahun depan.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad menyatakan, pemberian sertifikasi halal tersebut sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM.

"Partai Perindo sangat menyesalkan, padahal sertifikasi tersebut sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk memberikan kepastian dan jaminan produk yang dihasilkan adalah halal dan layak dikonsumsi," ucap Abdul Khaliq, Sabtu (25/11/2023).

Sejatinya, untuk konsumen sertifikasi halal dapat memberikan keyakinan bahwa produk UMKM halal dikonsumsi dan sesuai dengan syariat Islam.

Abdul Khaliq yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini -- menilai, dengan adanya kepemilikan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM tentu dapat mendorong tingkat kepercayaan konsumen dan menambah nilai produk yang mereka jual.

Halaman:
1 2
