HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi Digital RI Bakal Tembus Rp1.266 Triliun di 2023, Sri Mulyani: Ini Keuntungan bagi Indonesia

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |14:40 WIB
Ekonomi Digital RI Bakal Tembus Rp1.266 Triliun di 2023, Sri Mulyani: Ini Keuntungan bagi Indonesia
Ekonomi Digital RI Semakin Berkembang. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut ekonomi digital Indonesia diproyeksikan meningkat menjadi USD82 miliar atau setara Rp1.265 triliun (kurs Rp15.437 per USD) pada 2023 dan menembus angka USD360 miliar di 2030.

Salah satu motor penggerak utama ekonomi digital ini adalah e-commerce atau jual beli online.

"Jadi kita lihat kenaikannya akan sangat tajam dan ini juga akan menjadi keuntungan yang membawa banyak peluang bagi Indonesia," ujar Sri dalam Indonesia Digital Summit 2023 di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Hanya saja, dia menyinggung bahwa di saat yang sama, Indonesia juga dihadapkan dengan tantangan tentang policy (kebijakan) dan regulasi yang tepat untuk mewujudkan potensi ekonomi digital yang sedemikian tinggi itu.

"Maka dari itu, kami di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yaitu Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS senantiasa dan terus merumuskan the right policy untuk ekonomi digital ini, apakah itu dalam bentuk digital payment dari sisi finansial, lending, asuransi, ataupun wealth management," sambung Sri.

Halaman:
1 2
