Kisah Suparno Djasmin 36 Tahun Berkarier di Astra

JAKARTA – Kisah Direktur Astra sekaligus Director-In-Charge Astra Financial, Suparno Djasmin yang sudah berkarier di Astra selama 36 tahun. Dengan pengalaman tersebut, Suparno menerima penghargaan Lifetime Achievement in Multifinance Industry pada Pertemuan Anggota dan Apresiasi APPI yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) di Ballroom The Raffles Hotel, Jakarta.

Rangkaian acara gelaran Pertemuan Anggota dan Apresiasi APPI diawali dengan sambutan Direktur APPI, Suwandi Wiratno dan keynote speech oleh Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bambang W. Budiawan.

Suparno Djasmin mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Award in Multifinance Industry dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) atas kesuksesannya dalam mengembangkan layanan pembiayaan dari Grup Astra melalui Astra Financial. Suparno Djasmin atau akrab disapa Abong telah berkarir profesional di Astra selama 36 tahun.

Dia mulai merintis dari bawah dan berkembang bersama Astra hingga menjadi salah satu Direktur ASTRA sekaligus Director-In-Charge Astra Financial yang memimpin 14 lembaga jasa keuangan yang bergerak di 9 industri keuangan. Per September 2023, Astra Financial memiliki total aset mencapai Rp182,6 triliun dan melayani 27,7 juta pelanggan yang didukung oleh lebih dari 33.000 karyawan serta 912 jaringan di seluruh Indonesia.

Dia selalu memastikan seluruh entitas bisnis di bawah naungannya senantiasa dikelola secara prudent, tumbuh berkelanjutan sehingga memberikan yang terbaik kepada stakeholder-nya. Tidak heran bahwa Astra Financial yang menjadi market leader jasa keuangan ritel yang didukung oleh pertumbuhan bisnis perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu seperti PT Federal International Finance (FIFGROUP) dengan aset Rp39,6 triliun, Astra Credit Companies (ACC) dengan aset Rp42,5 triliun dan Toyota Astra Financial Services (TAF) dengan aset Rp33,8 triliun serta perusahaan pembiayaan alat berat, yaitu Komatsu Astra Finance (KAF) dengan aset Rp7,1 triliun dan Surya Artha Nusantara Finance (SANF) dengan aset Rp6,2 triliun.