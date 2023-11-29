Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ekspansi Bisnis, Hermina (HEAL) Buka 4 RS Baru Tahun Depan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |19:56 WIB
Ekspansi Bisnis, Hermina (HEAL) Buka 4 RS Baru Tahun Depan
Medikaloka Hermina bakal buka 4 RS tahun depan (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) akan melakukan ekspansi bisnis tahun depan. Perseroan bakal membuka empat rumah sakit (RS) baru di tahun 2024. Adapun, dua di antaranya merupakan rumah sakit bertaraf internasional.

Direktur Operasional HEAL, Yulisar Khiat mengungkapkan, keempat rumah sakit tersebut masing-masing berlokasi di Madiun, Pasuruan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan Jakarta. RS Hermina Madiun dan RS Hermina Pasuruan ditargetkan beroperasi pada semester pertama tahun 2024.

“Sementara untuk RS Hermina Nusantara di IKN ditargetkan beroperasi pada Juli 2024 untuk mendukung acara HUT Kemerdekaan di sana, serta RS Hermina di Jakarta, tepatnya di PIK 2 akan beroperasi pada kuartal IV, mengikuti jadwal pembukaan entrance tol PIK 2,” kata Yulisar dalam konferensi pers usai Public Expose Live 2023 secara daring pada Rabu (29/11/2023).

Sementara itu, hingga November 2023, HEAL telah membuka dua rumah sakit baru yang berlokasi di Ciawi dan Aceh, yang masing-masing memiliki kapasitas 100 tempat tidur. Perkembangan ini sejalan dengan rencana perseroan untuk menambah dua rumah sakit baru tahun ini, sehingga memenuhi target 47 rumah sakit pada akhir 2023.

Adapun, total belanja modal yang direalisasikan perseroan hingga kuartal III 2023 sebesar Rp1,1 triliun, yang dialokasikan untuk keperluan melakukan ekspansi baik organik maupun anorganik, juga investasi lainnya.

