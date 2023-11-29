Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Emas 375 Bisa Digadaikan

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |07:07 WIB
Ternyata Emas 375 Bisa Digadaikan
Emas 375 Bisa Digadaikan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), emas dengan kode 375 yang memiliki kadar emas sebesar 37,5% setara dengan emas 9 karat. Kadar emas 37,5 lebih kuat dibandingkan dengan emas murni 24 karat.

Emas 375 adalah emas asli yang merupakan campuran dari emas murni dengan logam lainnya, sehingga dapat dikatakan sebagai emas paduan.

Meskipun kadar emasnya rendah, emas 375 bisa menjadi sebagai sumber dana darurat yang dapat digunakan untuk memenuhi finansial atau kehidupan sehari-hari. Pegadaian emas juga menawarkan layanan pencairan dana dari berbagai bentuk investasi emas, termasuk juga emas 375.

Emas 375 termasuk dalam kategori emas muda yang berbeda dengan emas tua. Emas 375 terjamin keamanannya dan diasuransikan oleh pegadaian. Untuk mendaftarkan layanan ini, cukup menunjukkan barang jaminan dan KTP.

Pegadaian akan menerima gadai emas tanpa surat kwitansi pembelian emas karena nilai pinjaman ditentukan dari taksiran harga yang dilakukan oleh petugas pegadaian. Perhiasan emas yang penyok, patah, ataupun hilang sebagian pun ternyata masih dapat digadaikan.

1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
