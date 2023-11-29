Ada 5 Tol Gratis Beroperasi saat Libur Natal dan Tahun Baru, Berikut Daftarnya

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) menyiapkan 5 ruas tol di Trans Sumatera untuk dioperasikan tanpa tarif pada saat musim libur Natal dan Tahun Baru 2024.

Executive Vice President (EVP) Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan, 5 ruas yang masih belum bertarif atau gratis yaitu Tol Indralaya–Prabumulih seoanjang 64,5 Km, Tol Binjai–Langsa (Stabat – Kuala Bingai) sepanjang 8 Km, serta Tol Indrapura–Lima Puluh sepanjang 15 Km.

Selanjutnya juga dioperasikan tanpa tarif ruas Tol Sigli–Banda Aceh (Blang Bintang–Baitussalam) sepanjang 12,7 Km dan Tol Indrapura–Tebing Tinggi sepanjang 26,23 Km yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (Hamawas).

“Kami optimis dengan peningkatan pengguna jalan tol yang signifikan akan disertai dengan pelayanan yang baik dan layak sehingga pengguna jalan tol dapat merasakan jalan tol yang aman dan nyaman selama Nataru nanti," ujar Tjahjo Purnomo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/11/2023).

Sebagai tambahan informasi, jalan tol yang saat ini telah dioperasikan oleh Hutama Karya terdiri dari 9 ruas JTTS (Jalan Tol Trans Sumatera) yang telah beroperasi dengan tarif yaitu Tol Terbanggi Besar–Kayu Agung (189 Km), Tol Palembang–Indralaya (21,93 Km), Tol Bengkulu–Taba Penanjung (17,8 Km), Tol Pekanbaru – Dumai (131 Km).

Kemudian ada ruas Tol Pekanbaru–Bangkinang (31 Km), Tol Binjai– Langsa Seksi 1 (Binjai-Stabat) (11 Km), dan Tol Sigli–Banda Aceh (Seulimeum – Blang Bintang) (35,85 Km) serta 2 (dua) ruas tol yang berada di Pulau Jawa yaitu Tol JORR-S (14,25 Km) dan Akses Tanjung Priok (11,4 Km).

Tjahjo menambahkan dalam menyambut musim libur Nataru 2024 ini Hutama Karya juga telah menyiapkan berbagai strategi anti-macet, diantaranya dengan menyediakan 64 unit alat mobile reader dan top-up asongan untuk mempercepat transaksi serta penerapan sistem holding di rest area di Tol Terpeka dan Permai.

Apabila lonjakan semakin padat, Hutama Karya menyiagakan 2.576 personil dan 289 unit armada siaga, hingga optimalisasi rest area yang terdiri dari 9 rest area permanen di Tol Terbanggi Besar– Pematang Panggang–Kayu Agung) dengan kapasitas daya tampung 1.352 kendaraan, 6 rest area sementara di Tol Pekanbaru - Dumai dan 2 di Tol Indralaya-Prabumulih dengan kapasitas daya tampung masing-masing 345 kendaraan.