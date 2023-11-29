Strategi PGN Tingkatkan Kinerja pada 2024

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN menyiapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, perseroan akan menggencarkan diversifikasi produk dan optimalisasi portofolio.

“Dengan cara memanfaatkan aset dan sumber daya yang dimiliki, serta bersinergi dengan subholding lainnya,” kata Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGAS, Rosa Permata Sari dalam konferensi pers usai Public Expose Live 2023 pada Rabu (29/11/2023).

Rosa menjelaskan strategi perseroan di tahun depan antara lain melakukan revitalisasi tangki F-6004 pada Terminal LNG Arun. Upaya tersebut dilakukan guna mendukung aspirasi untuk menjadikan Terminal LNG Arun sebagai LNG Hub leader di Asia.

Terminal LNG Arun sendiri terletak di jalur perdagangan yang strategis dan dekat dengan pasar LNG yang sedang berkembang di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Nantinya, Tangki yang tidak teroptimalkan akan dimodifikasi, sehingga kapasitas dengan desain 127.000 meter kubik dapat beroperasi kembali ke depannya. Adapun proyek ini sekarang dalam tahap mencari mitra kerja untuk pekerjaan Engineering-Procurement-Construction (EPC).

Di samping itu, perseroan juga akan mengembangkan LNG Bunkering Services, mengoptimalkan penyaluran pipa minyak Rokan, meningkatkan produksi wilayah kerja (WK) Pangkah. Peningkatan produksi di WK Pangkah dinilai mampu menciptakan unlock value dari wilayah kerja tersebut.

“Serta penyiapan bisnis clean dan renewables energy, antara lain adalah gas biometana untuk permintaan di Jawa Barat dan pembangunan infrastruktur gas menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” tutur Rosa.