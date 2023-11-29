PGN Ungkap Rencana Alokasi Belanja Modal pada 2024

PGN ungkap soal rencana capex tahun depan. (Foto: Freepik)

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN mengungkapkan rencana penggunaan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) di tahun 2024 mendatang.

Namun besaran capex tahun depan masih menunggu persetujuan Dewan Komisaris perseroan.

“Kami sudah menyiapkan beberapa inisiatif investasi untuk terus mendorong pertumbuhan perseroan ke depan,” kata Direktur Sales dan Operasi PGAS, Ratih Esti Prihatini dalam konferensi pers usai Public Expose Live 2023 pada Rabu (29/11/2023).

Ratih membeberkan sejumlah rencana pengembangan usaha perseroan di tahun depan yakni berupa pengembangan jaringan pipa gas ke kawasan industri seperti kawasan industri Kendal dan Batang di Jawa Tengah.

Pengembangan jaringan pipa gas di dua kawasan industri tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan monetisasi gas dari lapangan Jambaran Tiung Biru.