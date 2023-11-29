Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tarif LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Flat Cuma Rp5.000

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |20:40 WIB
JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun LRT Jakarta Fase 1B dari Velodrome sampai Manggarai.

Proyek tahap 2 ini akan membuat lima stasiun baru yang menyambung ke berbagai moda transportasi raya di Jakarta.

Meski perbanyak stasiun LRT hingga total 11 stasiun dari Pegangsaan Dua hingga Manggarai, LRT Jakarta tetap konsisten menerapkan tarif flat.

Untuk melalui 11 stasiun yang akan rampung di 2025 ini, tarif yang harus dikeluarkan hanya Rp5.000 saja.

Tarif ini tentu terbilang sangat murah karena beberapa moda transportasi di Jakarta masih menerapkan tarif per kilometer.

Diharapkan dengan tarif flat ini, masyarakat semakin berminat untuk menaiki LRT sebagai transportasi harian.

Halaman:
1 2
