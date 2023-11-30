Resmi Melantai di BEI, Harga Saham Janu Putra (AYAM) Melesat 35%

JAKARTA - PT Janu Putra Sejahtera Tbk menjadi emiten baru Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini. Pada perdagangan perdananya, harga saham AYAM dibuka naik 35% ke level Rp135 per saham.

Sebelumnya, perseroan menetapkan harga penawaran umum sebesar Rp100 per saham.

"Kami berkomitmen untuk mengembangkan peternakan dan teknologi untuk menjadikan proses produksi yang lebih efektif dan efisien," kata Komisaris Utama AYAM, Singgih Januratmoko di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Kamis (30/11/2023).

Hingga pukul 09.08 WIB, harga saham AYAM masih berada di level Rp135 per saham. Adapun jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 137,23 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp18,53 miliar dan ditransaksikan sebanyak 7.643 kali.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan rumah potong ayam menawarkan sebanyak 800 juta saham atau 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp80 miliar.

Perihal penggunaan dana, sebesar Rp40,63 miliar akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta. Kemudian, sebesar Rp15,52 miliar akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Tuksono, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dan pembangunan fasilitas hatchery baru, di mana pembelian beberapa bidang tanah berikut pembangunan fasilitas dimaksud merupakan satu rangkaian transaksi.