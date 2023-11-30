Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Resmi Melantai di BEI, Harga Saham Janu Putra (AYAM) Melesat 35%

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |09:39 WIB
Resmi Melantai di BEI, Harga Saham Janu Putra (AYAM) Melesat 35%
Janu Putera Sejahtera Resmi Melantai di BEI. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Janu Putra Sejahtera Tbk menjadi emiten baru Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini. Pada perdagangan perdananya, harga saham AYAM dibuka naik 35% ke level Rp135 per saham.

Sebelumnya, perseroan menetapkan harga penawaran umum sebesar Rp100 per saham.

"Kami berkomitmen untuk mengembangkan peternakan dan teknologi untuk menjadikan proses produksi yang lebih efektif dan efisien," kata Komisaris Utama AYAM, Singgih Januratmoko di Gedung Bursa Efek Indonesia pada Kamis (30/11/2023).

Hingga pukul 09.08 WIB, harga saham AYAM masih berada di level Rp135 per saham. Adapun jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 137,23 juta saham dengan nilai transaksi mencapai Rp18,53 miliar dan ditransaksikan sebanyak 7.643 kali.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO), perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan rumah potong ayam menawarkan sebanyak 800 juta saham atau 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp80 miliar.

Perihal penggunaan dana, sebesar Rp40,63 miliar akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Ngawis, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta. Kemudian, sebesar Rp15,52 miliar akan digunakan untuk pembelian beberapa bidang tanah di Desa Tuksono, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta dan pembangunan fasilitas hatchery baru, di mana pembelian beberapa bidang tanah berikut pembangunan fasilitas dimaksud merupakan satu rangkaian transaksi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189500/aei-ex0q_large.jpg
AEI Targetkan Peningkatan Daya Saing Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189489/aei-Q3oZ_large.jpg
OJK: Kinerja Pasar Modal Indonesia Tunjukkan Perkembangan Positif Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189484/aei-Zgj5_large.jpg
Ketua Umum AEI Ungkap Pentingnya Transformasi dan Keterhubungan Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189476/aei-Ll4G_large.jpg
HUT ke-37, AEI Apresiasi Pasar Modal Indonesia yang Terus Tunjukan Penguatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188756/emiten-zUdc_large.jpg
Emiten Farmasi MDLA Gandeng Merck Perluas Pasar Distribusi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187552/laba_hm_sampoerna-2GNQ_large.jpg
Emiten HMSP Raup Laba Bersih Rp4,5 Triliun pada 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement