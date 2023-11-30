JAKARTA - Bisnis ritel di Indonesia semakin ketat dengan beragam persaingan yang ada.
Diketahui, MR DIY,sebagai salah satu bisnis ritel yang menjamur di Indonesia sejak 2017.
President Director MR DIY, Darwin Cyril Noerhadi mengatakan kalau strategi utama dalam dunia persaingan bisnis dengan memberikan banyak variasi barang.
"MR DIY memiliki lebih dari 17.000 produk yang ditawarkan. Hal ini memenuhi berbagai kebutuhan konsumen dan menjawab strategi persaingan retail saat ini," katanya dalam Chief Talk Okezone, Rabu, 29 November 2023.