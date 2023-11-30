6 Fakta 5 Tol Gratis saat Libur Natal dan Tahun Baru 2024

JAKARTA - Ada 5 ruas tol di Pulau Sumatera yang siap dioperasikan tanpa tarif alias gratis pada saat musim libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Selain itu, ada beberapa kebijakan yang akan diterapkan selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 untuk menekan kepada lalu lintas.

Berikut ini fakta-fakta 5 tol gratis saat libur Natal dan Tahun Baru 2024 yang dirangkum Okezone, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

1. Daftar Ruas Tol Gratis Tanpa Tarif

5 ruas yang masih belum bertarif atau gratis yaitu ada pada ruas tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,5 Km, Tol Binjai-Langsa (Stabat – Kuala Bingai) sepanjang 8 Km, Tol Indrapura – Lima Puluh sepanjang 15 Km.

Selanjutnya juga dioperasikan tanpa tarif ruas tol Sigli -Banda Aceh (Blang Bintang – Baitussalam) sepanjang 12,7 Km dan Tol Indrapura – Tebing Tinggi sepanjang 26,23 Km yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita (Hamawas).

2. Penjelasan PT Hutama Karya

Executive Vice President (EVP) Hutama Karya, Tjahjo Purnomo mengatakan, pihaknya optimis dengan peningkatan pengguna jalan tol yang signifikan akan disertai dengan pelayanan yang baik dan layak sehingga pengguna jalan tol dapat merasakan jalan tol yang aman dan nyaman selama Nataru nanti.

3. Tol yang Beroperasi di Jalan Tol Trans Sumatera

Sebagai tambahan informasi, jalan tol yang saat ini telah dioperasikan oleh Hutama Karya terdiri dari 9 ruas JTTS (Jalan Tol Trans Sumatera) yang telah beroperasi dengan tarif yaitu Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (189 Km), Tol Palembang – Indralaya (21,93 Km), Tol Bengkulu – Taba Penanjung (17,8 Km), Tol Pekanbaru – Dumai (131 Km).

Kemudian ada ruas Tol Pekanbaru – Bangkinang (31 Km), Tol Binjai – Langsa Seksi 1 (Binjai - Stabat) (11 Km), dan Tol Sigli – Banda Aceh (Seulimeum – Blang Bintang) (35,85 Km) serta 2 (dua) ruas tol yang berada di Pulau Jawa yaitu Tol JORR-S (14,25 Km) dan Akses Tanjung Priok (11,4 Km).