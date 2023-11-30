Ekonomi RI Tumbuh Stabil 5%, Jokowi: Bangga Banget

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bangga ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran 5%. Pasalnya pertumbuhan ekonomi ini lebih baik dibandingkan Malaysia, Korea Selatan hingga Uni Eropa.

“Alhamdullilah dan patut kita syukuri Indonesia masih tetap tumbuh dan stabil,” kata Presiden Jokowi, dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023, dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% dan inflasi yang cenderung stabil 2,6%, dinilainya membanggakan jika dibandingkan pertumbuhan negara lain, seperti Malaysia (3,3%), AS (2,9%), Korea Selatan (1,4%), dan Uni Eropa (0,1%).

“Ini kalau kita bicara dengan kepala negara lain, dengan presiden, dengan perdana menteri, kita bangga banget lho dengan pertumbuhan kita yang masih di kisaran 5%,” tutur dia.

Namun, Presiden menyoroti laporan dari para pelaku usaha yang menyebut peredaran uang di Indonesia semakin kering.

Menurut Jokowi, keringnya peredaran uang di sektor riil itu disebabkan banyaknya pembelian instrumen yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia.

“Jangan, jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN, atau terlalu banyak untuk membeli SRBI atau SVBI, hingga yang masuk ke sektor riil jadi berkurang,” kata dia.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengajak seluruh perbankan untuk berhati-hati (prudent) dalam menjalankan bisnisnya.

“Saya mengajak seluruh perbankan memang harus prudent, memang harus hati-hati tetapi tolong lebih didorong lagi kreditnya, terutama bagi UMKM. Jangan semuanya ramai-ramai membeli ke BI maupun ke SBN, meskipun juga boleh boleh saja, tetapi agar sektor riil bisa kelihatan lebih baik dari tahun lalu,” ujar dia.