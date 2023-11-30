Advertisement
HOT ISSUE

Pedagang Ini Bangga hingga Gemetaran Ganjar Pranowo Sarapan Bubur Ayam di Lapaknya

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |15:38 WIB
Pedagang Ini Bangga hingga Gemetaran Ganjar Pranowo Sarapan Bubur Ayam di Lapaknya
Ganjar Pranowo Sarapan Bubur di Merauke. (Foto: Okezone.com)
MERAUKE - Pedagang bubur ayam di Jalan Mandala Muli, Merauke, Papua Selatan, Lina, melongo dan gemetaran saat Capres RI 2024 nomor urut 3, Ganjar Pranowo singgah di warungnya, Rabu 29 November 2023.

Lina pun bangga karena tak menyangka jika pelanggannya kali ini adalah calon orang nomor satu di Indonesia.

Ganjar yang mengenakan kaos warna hitam langsung menghampiri Lina dan memesan satu porsi bubur ayam. Lina justru terdiam sejenak setelah melihat siapa pembelinya, lalu menampakkan wajah gembira sekaligus bangga.

"Pesan satu ya, telurnya ditambahi satu," kata Ganjar.

Tangan Lina terlihat gemetaran, karena masih belum percaya jika bubur ayam buatannya itu akan dinikmati oleh mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu.

"Baik, Pak. Telurnya ditambahi satu," jawab Lina.

Pagi itu, Ganjar menyempatkan berjalan kaki untuk menyapa warga Merauke. Sejauh sekira 4 kilometer, politikus berambut putih itu ditemani Wakil Ketua TPN Ganjar - Mahfud yakni mantan Panglima TNI Jenderal (TNI) Andika Perkasa dan TGB Muhammad Zainul Majdi.

Setelah itu, Ganjar singgah di warung bubur ayam untuk sarapan pagi. Di warung kaki lima itu, Ganjar mengajak beberapa bocah Papua untuk duduk dan menikmati bubur bersama. Selain itu, masih sempat melayani foto bersama warga.

Lina mengatakan bahwa dirinya kaget dan gemetaran saat warungnya didatangi Ganjar

"Rasanya senang dan bangga. Ini masih gemetaran karena didatangi Pak Ganjar," ucapnya.

Dia tidak menyangka jika tokoh nasional seperti Ganjar berkenan makan di warung kali lima miliknya.

"Tidak menyangka. Orangnya ramah dan merakyat," lanjutnya.

