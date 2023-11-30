Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sembako Murah Partai Perindo, Ketua RW: Wujud Nyata Membantu Masyarakat

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 30 November 2023 |18:34 WIB
Sembako Murah Partai Perindo, Ketua RW: Wujud Nyata Membantu Masyarakat
Sembako murah dari Partai Perindo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera memberikan bantuan untuk membantu masyarakat.

Adapun bantuan tersebut berupa diadakannya bazar sembako murah oleh Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur yang juga Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta Berman Nainggolan di wilayah Pisangan Timur, Jakarta, pada Kamis (30/11/2023).

Di mana dalam acara tersebut Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu mendistribusikan 1.750 paket sembako.

Adapun paket sembako tersebut berisikan 2,5 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Dimana paket tersebut masyarakat hanya mengeluarkan biaya Rp20 ribu.

Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur, Joko Sujatmiko menilai bahwa kegiatan bazar murah yang diadakan oleh Caleg Perindo untuk DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta Berman Nainggolan merupakan aksi nyata dari Partai Perindo dalam membantu masyarakat.

"Kegiatan yang cukup bagus, membantu masyarakat dan ini nyata diwujudkan kepada masyarakat oleh kader Partai Perindo yakni Berman Nainggolan," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137283/partai_perindo-GzTl_large.jpg
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement