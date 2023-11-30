Sembako Murah Partai Perindo, Ketua RW: Wujud Nyata Membantu Masyarakat

JAKARTA - Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera memberikan bantuan untuk membantu masyarakat.

Adapun bantuan tersebut berupa diadakannya bazar sembako murah oleh Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur yang juga Caleg DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta Berman Nainggolan di wilayah Pisangan Timur, Jakarta, pada Kamis (30/11/2023).

Di mana dalam acara tersebut Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu mendistribusikan 1.750 paket sembako.

Adapun paket sembako tersebut berisikan 2,5 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng. Dimana paket tersebut masyarakat hanya mengeluarkan biaya Rp20 ribu.

Ketua RW 10 Kelurahan Pisangan Timur, Joko Sujatmiko menilai bahwa kegiatan bazar murah yang diadakan oleh Caleg Perindo untuk DPRD Provinsi Dapil 4 Jakarta Berman Nainggolan merupakan aksi nyata dari Partai Perindo dalam membantu masyarakat.

"Kegiatan yang cukup bagus, membantu masyarakat dan ini nyata diwujudkan kepada masyarakat oleh kader Partai Perindo yakni Berman Nainggolan," katanya.