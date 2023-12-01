Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Jadi Rp200 Ribu-Rp250 Ribu Berlaku Hari Ini

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |08:05 WIB
Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Jadi Rp200 Ribu-Rp250 Ribu Berlaku Hari Ini
Tarif kereta cepat Whoosh (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Harga tiket kereta cepat Whoosh menerapkan skema tarif dinamis mulai hari ini. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mulai menerapkan skema tarif Dinamyc Prycing atau tarif dinamis untuk tiket Kereta Cepat Whoosh pada perjalan Desember 2023.

Tarif tersebut dipatok mulai Rp200 ribu-Rp250 ribu untuk sekali perjalanan kelas premium economy. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan bahwa Kereta Cepat Whoosh adalah layanan kereta komersial sehingga penetapan tarifnya akan menggunakan strategy dynamic pricing dan mengikuti demand penumpang, saat high season atau low season.

Dwiyana mengatakan masyarakat akan dikenakan biaya Rp200 ribu untuk sekali perjalanan yang akan diterapkan pada hari Senin hingga Kamis, untuk kelas Premium Economy. Kemudian untuk akhir pekan Jumat hingga Minggu tiket premium ekonomi dijual seharga Rp250.000.

"Seluruh tarif tersebut juga sudah termasuk perjalanan KA Feeder gratis dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung dan sebaliknya," katanya dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/12/2023).

Dwiyana mengatakan, penerapan tarif ini memungkinkan pihaknya mengoptimalkan layanan, mengelola kapasitas secara efektif, dan mempertahankan standar layanan yang tinggi bagi penumpang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186120/purbaya-pSqv_large.jpg
Rosan Ajak ke China Bahas Utang Whoosh, Purbaya: Asal Dia yang Bayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186090/purbaya-J8vo_large.jpg
Purbaya Siap Ikut Rosan ke China Bahas Utang Whoosh: Kita Harus Terlibat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184159/whoosh-2Tiq_large.jpeg
Bos KCIC Temui Airlangga, Utang Whoosh Diserahkan ke Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183166/kereta_cepat_whoosh-bvX3_large.jpg
Berikut Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183022/whoosh-xKHz_large.jpg
Ini Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/320/3183021/whoosh-n4sx_large.png
Danantara Bakal Kelola Operasional Kereta Cepat Whoosh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement