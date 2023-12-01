Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Jadi Rp200 Ribu-Rp250 Ribu Berlaku Hari Ini

JAKARTA – Harga tiket kereta cepat Whoosh menerapkan skema tarif dinamis mulai hari ini. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mulai menerapkan skema tarif Dinamyc Prycing atau tarif dinamis untuk tiket Kereta Cepat Whoosh pada perjalan Desember 2023.

Tarif tersebut dipatok mulai Rp200 ribu-Rp250 ribu untuk sekali perjalanan kelas premium economy. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan bahwa Kereta Cepat Whoosh adalah layanan kereta komersial sehingga penetapan tarifnya akan menggunakan strategy dynamic pricing dan mengikuti demand penumpang, saat high season atau low season.

Dwiyana mengatakan masyarakat akan dikenakan biaya Rp200 ribu untuk sekali perjalanan yang akan diterapkan pada hari Senin hingga Kamis, untuk kelas Premium Economy. Kemudian untuk akhir pekan Jumat hingga Minggu tiket premium ekonomi dijual seharga Rp250.000.

"Seluruh tarif tersebut juga sudah termasuk perjalanan KA Feeder gratis dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Bandung dan sebaliknya," katanya dalam keterangannya, dikutip Jumat (1/12/2023).

Dwiyana mengatakan, penerapan tarif ini memungkinkan pihaknya mengoptimalkan layanan, mengelola kapasitas secara efektif, dan mempertahankan standar layanan yang tinggi bagi penumpang.