Ini Sederet Antisipasi Atasi Kemacetan saat Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) melakukan sejumlah langkah antisipasi dalam rangka memperlancar angkutan jalan untuk Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024.

Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Ahmad Yani menjelaskan bahwa seperti tahun sebelumnya, sejak jauh-jauh hari pihaknya telah lakukan kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan Daerah Kementerian PUPR, asosiasi transportasi darat dan semua stakeholder terkait.

“Dalam menghadapi angkutan Nataru ini kami dan instansi terkait juga melakukan langkah antisipasi jika nantinya terjadi lonjakan perjalanan sehingga menimbulkan kemacetan. Kebijakan-kebijakan tertentu yang akan diambil, dan kolaborasi ini dilakukan dengan berbagai pihak kami lakukan sejak dua bulan lalu. Hal ini untuk membuat angkutan Nataru ini menjadi lancar, sukses dan tidak ada masalah yang berarti,” kata Yani di Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Dia menambahkan jika pihaknya melakukan mitigasi terhadap tempat-tempat kemacetan seperti jalan tol, rest area tentu yang paling sering terjadi adalah daerah dari dan menuju destinasi wisata. Untuk ini Ditjen Hubdat telah berkolaborasi dengan pihak terkait agar tetap aman, selamat, tertib dan lancar.

Yani menjelaskan bahwa di semua destinasi wisata akan diberlakukan atau dipasang rambu-rambu dan peringatan keselamatan di jalur-jalur menuju lokasi wisata. Hal ini mencegah kemacetan panjang pada masa libur Nataru.

“Kami mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan saat Nataru mendatang agar memantau prakiraan cuaca. Sebab diprediksi pada akhir tahun mendatang cuacanya agak kurang bersahabat, sehingga bisa mengambil langkah antisipasi ataupun alternatif perjalanan lainnya,” katanya.

Yani menegaskan, dalam mewujudkan kelancaran lalu lintas saat angkutan Nataru mendatang pihaknya juga melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Tidak hanya dengan Kepolisian, pihaknya juga menjalin komunikasi dengan Jasa Marga, Pertamina, Pengelola Tol Cipali, serta pengelola jalan tol lainnya.