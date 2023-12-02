Advertisement
HOME FINANCE

Pertamina Gandeng Fairatmos Kembangkan Proyek Karbon Berbasis Alam

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 02 Desember 2023 |09:53 WIB
Pertamina Gandeng Fairatmos Kembangkan Proyek Karbon Berbasis Alam
Pertamina gandeng Fairatmos kembangkan proyek karbon berbasis alam. (Foto: dok Pertamina)
JAKARTA - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Fairatmos untuk berkomitmen dalam pengembangan proyek karbon di Indonesia yang berbasis pada Nature-based Solutions (NbS).

MoU ini ditandatangani pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP28) yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab.

Ditandatangani oleh CEO Pertamina NRE Dannif Danusaputro dan CEO Fairatmos Natalia Rialucky, pengembangan proyek karbon yang diusung akan memanfaatkan rangkaian teknologi monitoring dan reporting terkini yang sedang dikembangkan oleh Fairatmos.

"Kami sangat antusias dengan kerjasama strategis dengan Fairatmos. Ini bentuk komitmen yang mendukung upaya Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan mencapai target nationally determined contribution (NDC)," ucapnya.

Ia menambahkan, kemitraan dengan Fairatmos membuka peluang untuk memperluas jangkauan kami dalam mengembangkan proyek-proyek pengurangan emisi karbon yang inovatif.

Halaman:
1 2 3
