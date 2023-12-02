Hitung-hitungan Kuota Solar Subsidi 2023 Ditambah, Bakal Disetujui?

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga mengusulkan penambahan kuota solar subsidi sebesar 7,8% atau 1,3 juta kilo liter (KL) dari kuota awal 16,8 juta KL menjadi 18,1 juta KL.

Menurut Pengamat Kebijakan Energi Sofyano Zakaria pemenuhan kebutuhan BBM untuk masyarakat tetap harus jadi prioritas utama dan merupakan tanggung jawab penuh Pemerintah.

Adanya permintaan penambahan kuota solar subsidi tahun 2023 sebesar 1,3 juta KL oleh Pertamina Patra Niaga harus disikapi secara bijak oleh Pemerintah karena penambahan kuota tersebut sudah berdasarkan perhitungan yang matang dan tentu sudah dibahas secara detail antar Lembaga terkait seperti BPH Migas, Kementerian ESDM dan Pertamina.

"Artinya permintaan penambahan kuota solar subsidi tersebut bisa dipertanggung jawabkan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang ditunjuk Pemerintah melaksanakan PSO Solar itu," kata Sofyano dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (2/1/2023).

Dia menambahkan, Penambahan kuota solar subsidi sejatinya adalah untuk memenuhi kebutuhan BBM solar subsidi masyarakat pada bulan Desember 2023 dan harusnya ini bisa jadi pertimbangan pihak Pemerintah khususnya Menteri Keuangan dengan memperhitungkan realisasi penggunaan subsidi BBM yang ada pada APBN.

"Sepanjang penambahan kuota solar tidak membuat bertambahnya besaran subsidi BBM pada APBN 2023, maka seharusnya penambahan kuota ini bukan masalah besar buat Pemerintah," ujarnya.