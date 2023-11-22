Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Selewengkan Pertalite-Solar Subsidi, Pertamina Denda Rp14,8 Miliar ke 400 SPBU

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |13:12 WIB
Selewengkan Pertalite-Solar Subsidi, Pertamina Denda Rp14,8 Miliar ke 400 SPBU
Ada Penyelewengan pada BBM Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menghentikan suplai bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke 400 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan penyalahgunaan BBM subsidi.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niagan Riva Siahaan menyatakan bahwa, tidak hanya berhenti menerima pasokan solar, ratusan SPBU tersebut juga harus membayar denda administrasi mencapai Rp14,8 miliar.

"Upaya pengawasan yang kami lakukan bersama-sama dengan aparat keamanan itu dapat melakukan punishment atau stop supply kepada lebih dari 400 SPBU dengan nilai denda yang kita tagihkan ke SPBU sebesar Rp14,8 miliar," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (21/11/2023).

Riva juga melaporkan bahwa berdasarkan hasil penindakan penyalahgunaan Jenis BBM tertentu atau JBT (Solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan atau JBKP (Pertalite) bersama Aparat Penegak Hukum setidaknya terdapat 406 laporan dan 430 tersangka.

Ia pun memastikan bahwa perseroan akan melakukan berbaai macam upaya agar BBM bersubsidi dapat direrima oleh masyarakat yang membutuhkan atau tepat sasaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187431/lpg-ojOV_large.jpg
Pertamina Pasok LPG ke Daerah Terisolir Sibolga dan Pulau Nias Dampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187346/minyak-O6gD_large.jpg
10 Perusahaan Penghasil Minyak Terbesar RI, Kinerja Hulu Pertamina Topang Ketahanan Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187204/pertamina-KUyO_large.jpg
Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186874/pertamina-47UQ_large.jpg
Ini Langkah Pertamina Pulihkan Distribusi Energi di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186384/pertamina-BoNx_large.jpg
Pekerja SPBU Pertamina Dipersiapkan Hadapi Situasi Darurat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186072/bbm_pertamina-TuUO_large.jpg
Pertamina Patra Niaga Pastikan Energi Aman Selama Libur Nataru 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement