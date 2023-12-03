Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 2 Sudah Diresmikan, Begini Testimoni Sopir Truk hingga Pelaku Usaha

JAKARTA - Presiden Jokowi telah meresmikan Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi 2 pada 4 Agustus 2023 lalu.

Jalan Tol Ciawi - Sukabumi ini ternyata memiliki banyak manfaat bagi masyarakat dalam memberikan dukungan kelancaran konektivitas perekonomian, baik dari sektor industri, barang, dan jasa karena akan langsung tersambung dengan wilayah Jawa Barat bagian selatan seperti Bogor, Ciawi, Sukabumi.

“Kita harapkan nantinya dengan selesainya ruas jalan ini, yang sebelumnya dari jakarta ke sukabumi bisa memakan waktu sampai 5 jam atau 6 jam, sekarang dengan adanya jalan tol ini hanya kurang lebih 2,5 jam,” ucap Presiden Jokowi dalam sebuah postingan di Instagram Badan Pengatur Jalan Tol @pupr_bpjt Minggu, 6 Agustus 2023.

Dilansir pada sebuah postingan di akun Instagram Badan Pengatur Jalan Tol @pupr_bpjt, Minggu (3/12/2023) sopir truk yang bernama Arif memberikan testimoni bahwa sebelum adanya jalan tol ini perjalanan ke Cianjur bisa mencapai hingga 6 jam. Lalu setelah adanya jalan tol ini untuk menempuh ke Sukabumi cukup 2,5 jam dan 4 jam sudah sampai Cianjur.

“Sebelum ada tol ini bisa sampai 3 jam - 4 jam ke Sukabumi, dan 6 jam ke Cianjur. Sekarang mah ada tol bisa sampe 2 jam - 2,5 jam udah sampai ke Sukabumi, ke Cianjur 4 jam dah nyampe alhamdulillah enak sekarang mah. Harapannya kalo bisa full aspal jadi bakalan enak, manteplah,” ucap Arif

Kemudian pelaku usaha yang bernama Riki Agustian juga berpendapat bahwa sebelum adanya jalan tol ini bepergian ke Cigombong yang biasanya berjam-jam tapi sekarang dapat ditempuh dengan cepat.